53 aastat tagasi Robert Kennedy tapnud mees võib vanglast vabaneda

"Keegi ei saa ammendavalt väita, et kõneleb mu isa nimel. Siiski usun mina, et tema suur pühendumus õigluse ja õigusesse oleks ajendanud teda härra Sirhani vabastamist soovitama. Tema taasühiskonnastamise teekond on olnud muljetavaldav."

Noorem Robert F. Kennedy on mitmete vandenõuteooriate levitaja ning ka üks maailma tuntumaid vaktsiinivastaseid. Ühtlasi on ta spekuleerinud võimalusega, et vähemalt üks tema isa tabanud laskudest ei saanud tulla Sirhani relvast. Mees ütles Timesile, et on Sirhani vabastamise üle "väga õnnelik". Leht pidas vajalikuks märkida, et ka mõrva tunnistajaks olnud Kennedy abiline Paul Schrade peab Sirhani süütuks, kuigi viimane võttis juba 1969. aastal süü omaks.