ERISAADE | Kas Kersti Kaljulaidist võib saada koalitsiooni kirstunael?

Kui riigikogu presidenti ära ei vali, läheb otsustamisõigus valimiskogu kätte. Mölder viitab, et seal oleks Keskerakonnal ja Reformierakonnal piisavalt hääli, et Alar Karis valituks saaks.

On aga üks aga. Kui tõstatatakse Kersti Kaljulaidi kandidatuur. "Reformierakond oleks äärmiselt ebamugava dilemma ees. Kui näha, et nende eelistus Kaljulaidi suunas, siis vabalt võib see tähendada ka koalitsiooni lõppu," arutleb ta.