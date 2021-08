Välisminister Liimets: loodame, et Afganistanist lahkuda soovivatel inimestel see võimalus säilib

Välisminister Liimets avaldas esmalt sügavat kaastunnet kõigile Afganistani inimestele seoses neljapäeval Kabuli lennujaamas toimunud terrorirünnakuga ning kutsus kõiki pooli üles lõpetama vägivald, tapmised ja terrorirünnakud. Samuti rõhutas Eesti välisminister, et eri osapoolte vahelised läbirääkimised laiapindse kaasava poliitilise lahenduse leidmiseks on väga olulised.

Liimetsa ettepanekul toimunud telefonivestluse eesmärk oli saada ülevaade Afganistani hetkeolukorrast ja saata selge sõnum, et Eesti ja kõigi Lääneriikide jaoks on ülimalt oluline, et riik säilitaks viimaste kümnendite edasiminekud inimõiguste vallas. „Ühiskondliku arengu ja inimeste heaolu jaoks on väga vajalik võimaldada naistel ühiskonnaelus aktiivselt osaleda ning tüdrukutel hariduse omandamist jätkata. Samuti loodame, et riigist lahkuda soovivatel inimestel see võimalus säilib ja humanitaarabi jõuab takistusteta kõigi seda vajavate elanikeni,“ rääkis ta.