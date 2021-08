FOTOD | "Kaos. Katus hakkas vetruma." Varinguoht Tallinna linnahallis – rahvamass aeti laiali

Kohalolnu, kes kirjeldas juhtunut "kaosena", vahendas, et turvameeste sõnul tuli rahvast kohale palju rohkem, kui nad eeldasid. Tema sõnul hakkas linnahalli katus "vetruma", resoneeruma. "Tundsin seda taldade all," ütles ta, kirjeldades seda justkui maavärinat. Inimestele öeldi, et nende enda ohutuse huvides tuleks neil eemale tõmbuda.

Jäädvustusi on saatnud ka mitmed lugejad. Allpool lisatud videol on näha, kuidas kellegi poolt lahtitehtud väravast voolab sisse inimesi, kes ilmselgelt kellegile koroonapassi ei näita. Lugeja kirjutab: "Rahvas kamandati alla, sest linnahalli katusel oli tunda, kuidas põrand liigub. Selline tunne nagu lainetaks jalge all. Samal ajal tegi mingi inimene alt värava lahti ja kõik said ilma koroonapassita sisse, oht tõusis."