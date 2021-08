Ettevaatust! Internetis tegutseb liba-Delfi, mis üritab inimesi Kersti Kaljulaidi identiteeti varastades tüssata

Maarja Punak: tasub öelda "ei, aitäh" ja kõne lõpetada



Viimastel päevadel on sagenenud teated inimestelt taoliste libalehtede kohta. See on ennetuslikus mõttes hea märk. Kas keegi on saanud ka kahju, ei ole hetkel teada, küll aga on mitmed inimesed tundud muret, sest on sellele libalehes olevale üleskutsele reageerinud ja enda meiliaadressi ning telefoninumbrit jaganud. Praeguse info kohaselt on tegemist see päädinud ingliskeelsete kõnedega, mille inimesed siis on kiiresti katkestanud. Milliseid investeerimisvõimalusi antud juhul kelmid välja pakuvad, ei olegi oluline kõne vastuvõtjal teada saada, sest nende jutu peale tasub vaid öelda "ei, aitäh" ja kõne lõpetada. Mida kauem kestab kõne, seda suurem on võimalus sattuda manipuleerimise ohvriks. Kiire kõne katkestamine on parim lahendus. Jagasin ka eile enda Politseinik Maarja Punaku facebooki lehel kahte sarnast näidist selle skeemi kohta.



Neid uudislugudena maskeeritud reklaamlehti on erinevaid, kuid just vaatasin, et vähemalt viimasel kolmel minuni jõudnud lehel on sissejuhatused üsna sarnased. Viidatakse seaduseaugule, tänu millele eestlased teenivad kodus olles miljoneid eurosid. Kelmid õnneks selliste ülepakutud kasumisummadega ka reedavad end inimestele, sest see juba annab lugejale märku, kui absurdihõngulise pakkumisega on tegemist.



Neid uudiseid tasub raporteerida valereklaamiks, edastage teadmiseks veebikonstaablitele. Lisaks tehke neist kuvatõmmiseid ning jagage sõpradega, et nemad uudiseid lugedes oleksid tähelepanelikud ja märkaksid teha vahet uudisel ja libalool. Siin saab sõber sõpra aidata! Kui kedagi on tabanud nende lehtede tõttu pidevad kõned kelmidelt, siis tasub järjest need numbrid blokeerida, ühel hetkel nad enam ei helista ja hakkavad uusi ohvreid otsima.