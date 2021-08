Hele-Liis Tamm Erakogu

Saatekülalisteks on seekord sisulooja Hele-Liis Tamme ja Olav Kersen Töötukassast. Kuidas esmalt üldse aru saada, mis on see, mida inimene oma eluga peaks peale hakkama? Ja kuidas seejärel haridustee valida ning karjäär luua?