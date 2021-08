Haridusministeeriumi möödarääkimine terviseametiga: koolist saadeti lapsed ikka karantiini

Haridus- ja teadusministeerium on välja kuulutanud, et nende 2021/2022 õppeaasta eesmärk on hoida haridusasutused avatuna. Sellest tulenevalt avaldati uus määrus, mille järgi haigestunud õpilasega kokku puutunud lapsed ei pea minema kohe karantiini, vaid viiakse läbi laiahaardeline testimine, et kohe nakatumine välja selgitada.

Igas koolis siiski ei alustata täpselt septembri esimesest kalendripäevast. Näiteks Tartu katoliku hariduskeskus, kus õppetöö juba käib. ERR kirjutas, et Tartu katoliku hariduskoolis on esimese nädalaga nakatunud üks õpetajatest.

Karantiin peaks kestma kümme päeva, kuid september algab viie päeva pärast. Seetõttu tõusis küsimus – kas 1. septembril võivad lapsed isolatsiooni lõpetada ning testida enda nakkusohtlikkust. Tuleb välja, et mitte. Terviseamet oli ühele lapsevanemale vastuseks tõdenud, et neil puudub määruse tõlgendamiseks juriidiline kompetents.

Haridusminister Liina Kersna sõnul on tegemist terviseameti ja ministeeriumi vahelise kooskõlastamata jätmisega. "Tegelikult see on jäänud terviseametiga läbi rääkimata, et põhimõtteline otsus on tehtud, nii et kui mõned koolid varem õppetööga alustasid, pole terviseamet nende lihtsustatud reeglitega arvestanud," põhjendas ta ERRile.