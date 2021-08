Mihhail Kõlvart: enne läheme üksinda opositsiooni kui visioonita koalitsiooni

Tänavustel Tallinna kohalikel valimistel räägib osa erakondi lausa avalikult Keskerakonnale „kambaka“ tegemisest ning partei ainuvõimu kukutamisest. Kõige tõenäolisem võimalus selleks on hetkel opositsioonis olevate erakondade ühise koalitsioonirinde moodustamine. Just sellise ettepaneku on teinud Isamaa meerikandidaat Urmas Reinsalu.

Mida arvab sellest Tallinna tänane keskerakondlasest linnapea Mihhail Kõlvart?

"Kui peamiseks eesmärgiks on Keskerakonna kukutamine, siis seda on võimalik ka saavutada," tunnistas Kõlvart. "Selleks on vaja näidata, mida üks või teine erakond suudab paremini teha ja saada valijate mandaat."

Tema arvates võiks võimaliku koalitsioonivalemi arutelu asemel rääkida sisulistel teemadel. "Muidugi võib peamiseks eesmärgiks seada platsil ruumi tekitamise või päris puhtaks löömise, tulla välja uue meeskonnaga või pakkuda uusi nimetusi, kindlasti läheb ka armastust vaja, aga inimesi huvitab eelkõige, mis on Tallinna pikem perspektiiv ja kuidas nende elu paremaks läheb," leidis Kõlvart.

Opositsiooni minekut linnapea ei karda. "Keskerakond tuleb valimisi võitma, aga kui tallinlased meid ei toeta, siis oleme valmis ka opositsioonist linna arengule kaasa rääkima," märkis Kõlvart. "Minu jaoks on praegu absoluutselt kindel see, et võimu ja linnapea positsiooni säilitamise nimel ei hakka me kellegagi eelkokkuleppeid sõlmima."

Tema hinnangul tähendaks Keskerakonna kukutamine matemaatiliselt seda, et kõik ülejäänud neli või viis erakonda peavad koos looma koalitsiooni ja ühise visiooni, kuidas Tallinna juhtida.

Ta märkis, et erinevalt mõnest teisest parteist ei kavatse nemad pärast valimisi osaleda koalitsioonis, kus ei ole selget strateegiat, kuidas linna pikemas perspektiivis juhtida ja arendada. "Arusaam, et parem visioonita koalitsioon ükskõik kellega kui opositsioon, ei ole pädev. Keskerakond suutis üle kümme aasta Tallinna arengu nimel panustada võimul olles. Suudame olla üksinda ka opositsioonis, kui valija niimoodi otsustab," kinnitas Kõlvart.