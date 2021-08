Taani leidis, et koroonaviirus on kontrolli all ja 10. septembrist kaovad kõik piirangud

Taani oli üks esimesi Euroopa riike, mis 2020. aasta 11. märtsil piirangud kehtestas, vahendab Financial Times.

Kõik need meetmed on aga paremtsentristlike ja mõnede teiste erakondade jaoks ebapopulaarseks muutunud ning neil on parlamendis enamus, mis võimaldab varaktsentristlikku valitsust tegutsema sundida.

„Epideemia on kontrolli all, meil on rekordkõrge vaktsineerituse tase,” ütles sotsiaaldemokraadist tervishoiuminister Magnus Heunicke täna. „See tõttu võime me 10. septembril loobuda mõnedest erireeglitest, mille me oleme olnud sunnitud kehtestama võitluses Covid-19 vastu.”

Taani avas suurema osa riigist mais, kui koostati ajakava koroonapasside ja maskide siseriikliku kasutamise kaotamiseks suve jooksul.

Piirangud sai Taanis kehtestada tänu sellele, et Covid-19 tunnistati ühiskondlikult kriitiliseks haiguseks, mis tähendab, et erimeetmed kaovad automaatselt, kui see staatus ära võetakse.

Kahe nädala pärast kaduvate piirangute hulgas on koroonapassi esitamise nõue ööklubidesse ja suurüritustele sissepääsemiseks.

„Ma olen teinud tööd selle päeva heaks, kui me saame selle teatega välja tulla,” kirjutas Heunicke Twitteris. „Raske töö ei ole läbi ja pilk maailma näitab, miks me peame jätkuvalt valvsad olema.”