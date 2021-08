Reoveeuuring: koroonaviiruse kogus on suurim Lõuna- ja Kesk-Eestis. Tõrva ja Elva tõusevad esile

Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on seekordsetest tulemustest näha, et Lõuna-Eestis on viirus eelmise nädalaga võrreldes ühtlasemalt laiali läinud. Kui nädala eest võis öelda, et nakkuskolded on peamiselt suuremates linnades, siis nüüd on väga laialdasele viiruse levikule viitavad analüüsitulemused saadud ka näiteks Tõrva ja Elva proovidest. Suures koguses leidub koroonaviirust mitmes teiseski Lõuna-Eesti väiksemas asulas. „Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes on viirusekogus väiksem Ida-Virumaal, Lääne-Eestis ja Harjumaal.