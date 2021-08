Uuring: Eesti inimesed tajuvad koroonaviirust juuni alguse ajaga võrreldes neli korda suurema ohuna

Augustis hindas koroonaviiruse leviku olukorda kriitiliseks 39% elanikest, 38% leiab, et terav kriis on möödas, kuid endiselt tuleb säilitada valvsust ja järgida ohutusmeetmeid. 14% inimeste hinnangul pole olukord kriitiline olnudki ning sellele on üle reageeritud.

„Hinnangud olukorra kriitilisusele seostuvad suhtumisega COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse – inimesed, kes on viiruse vastu vaktsineeritud või seda kindlasti teha soovivad, tunnetavad olukorda kriitilisemana kui vaktsineerimises kõhklejad või selle vastased. Inimesed, kes end vaktsineerida ei soovi, arvavad seevastu keskmisest sagedamini, et olukorrale on üle reageeritud. Nii arvab 60 protsenti inimestest, kes end kindlasti vaktsineerida ei soovi,“ ütles Turu-uuringute AS-i uuringujuht Vaike Vainu.

Inimesed hindavad end koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmetega hästi (36%) või üldjoontes (50%) kursis olevaks. Vaid 1% inimestest ei ole enda hinnangul meetmetega üldse kursis. Keskmisest sagedamini hindavad oma teadlikkust meetmetest heaks muudest rahvustest, kõrgharidusega või Kirde-Eestis elavad inimesed. Keskmisest madalam on teadlikkus kehtivatest meetmetest ning huvi antud teema vastu nende inimeste seas, kes enda vaktsineerimisele kindlalt vastu on.

Kehtivaid piiranguid toetab 37% (juunis 60%) inimestest. Võrreldes juuniga on inimeste rahulolematus kehtivate piirangutega kasvanud, samas on oluliselt suurenenud ka ootus piirangute karmistamisele – kui juunis toetas piirangute karmistamist 18%, siis augustis juba 36% inimestest. Piirangute leevendamist pooldab 22% elanikest (juunis 18%). Piirangute karmistamise pooldajaid on keskmisest enam vanemaealiste, eestlaste ning vaktsineeritute seas. Ootust piirangute leevendamiseks väljendavad keskmisest sagedamini 25–49-aastased, muudest rahvustest elanikud, ning inimesed, kes on koroonaviiruse kas läbi põdenud või ei soovi lasta end vaktsineerida.

Vaktsineerimisvastaseid on ligi viiendik