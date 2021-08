Ühes terviseameti esindajatega, on valimisteenistus otsinud juba mitmeid kuid viise, kuidas tagada nii jaoskondades hääletavate kui seal töötavate inimeste ohutus.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno rääkis, et nemad käisid korraldajatele omalt poolt välja terve rea viise, kuidas viia valimisi läbi „nakkusohutult”. Tema sõnul on korraldajatel kohustus tagada, et nakkuse edasikandumise võimalus valimisjaoskondades oleks minimaalne.