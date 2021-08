KAART | Plahvatus Kabuli lennuvälja juures. Reoveekanalis voolav vesi muutus vereks

24-aastane insener Zubair ütles, et oli enesetaputerroristi läheduses.

USA keskväejuhatuse pressiesindaja ütles, et 18 rünnakus haavata saanud sõdurit olid õhu teel Afganistanist evakueerimisel erivarustusega transpordilennukitega C-17.

Talibani anonüümne esindaja väitis, et rünnakus hukkus 28 taliibi ehk et neid oli rohkem kui ameeriklasi, aga Talibani ametlikuks näoks saanud Zabihullah Mujahid ütles hiljem, et ükski taliib ei hukkunud.