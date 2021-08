President Kaljulaid pahandas oma intervjuuga nii Kiievit kui ka Tbilisit

Kaljulaid ütles intervjuus Ukraina väljaandele Jevropeiskaja Pravda ka seda, et Ukraina ei saa NATO liikmeks, kuni ei taasta territoriaalset terviklikkust.

„Isiklikult mina näen proua Kaljulaidi selles avalduses järjekordset signaali EL-i mittevalmisoleku kohta laienemiseks ja katset selgitada seda idapartnerlusriikide enda väidetava mittevalmisolekuga,” lausus Stafanišõna, vahendab UNIAN.

Stefanišõna märkis, et on selliste avalduste vastu.

„Integratsiooni kiirus ei sõltu mitte ainult Ukrainast, vaid ka EL-ist, liikmesriikide poliitilisest tahtest uusi liikmeid vastu võtta. See ei ole tehniline protsess, nagu püütakse mõnedes pealinnades esitada. Täna on pall EL-i poolel, ma leian, et Ukrainal on kõik eeldused saada EL-i kandidaatriigi ametlik staatus,” ütles Stefanišõna.

Asepeaministri sõnul demonstreerib Ukraina assotsiatsioonileppe elluviimisel head dünaamikat. Sealjuures rõhutas Stefanišõna, et Kiiev teab reformide läbiviimise tähtsust.

„Kahjuks unustavad mõned NATO ja EL-i riigid Ukrainale neid reforme meelde tuletades mainida, et ükski neist ei läbinud selliseid struktuurilisi muutusi ilma võimsa välise toetuseta, mis sisaldas ka integratsiooni selget toetamist,” ütles Stefanišõna.

Kaljulaidi sõnadega ei olnud rahul ka Tbilisi endisest tippjalgpallurist linnapea Kahha Kaladze, vahendab Civil Georgia.

„Minu vastus on väga lihtne: igaüks peab hoolitsema oma maa eest ja me suudame kuidagi reformid läbi viia ja teha nii, et meie maa saaks väga kiiresti Euroopa Liidu täieõiguslikuks liikmeks,” ütles Kaladze.

Kaljulaid ütles Jevropeiskaja Pravdale, et Gruusia, Ukraina ja Moldova peaksid saama Euroopa Liidu liikmeks või peaks nende jaoks olema mingi uus koostööformaat.

„Isiklikult mina olen esimese variandi, see tähendab lihtsalt laienemise pooldaja. Aga tuleb ka aru saada, et see võtab väga palju aega. Euroopa Liitu astumiseks tuleb täita tohutult tingimusi ja ükski sellest riikide kolmikust ei ole avameelselt öeldes valmis liikmelisuse kriteeriume täitma,” ütles Kaljulaid.

„Ükski neist kolmest riigist ei ole valmis liikmelisuseks. Kõigil kolmel riigil on probleeme õigusriigiga. Me oleme valmis aitama teil muutuda, aga töö peate ära tegema teie, igaüks neist kolmest riigist. Ja see on raske töö,” lisas Kaljulaid.