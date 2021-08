Alar Karis seati Vabariigi Presidendi valimise kandidaadiks. Politsei hoolitseb tema turvalisuse eest

Politsei- ja Piirivalveameti isikukaitse büroo juht Andris Viltsin sõnas Delfile, et presidendi kandidaati Eestis kehtiva regulatsiooni järgi kaitse alla ei võeta, kuid PPA loob inimesega kontakti ja tema turvalisusele pööratakse suuremat tähelepanu. "Julgestus tagatakse presidendiks valimise hetkest kuni ametiaja lõpuni," lisas ta.

Alar Karis on sündinud 26. märtsil 1958, ta on sünnilt Eesti kodanik ning kinnitanud oma nõusolekut Vabariigi Presidendiks kandideerida. Karise seadsid üles kõik 25 Keskerakonna fraktsiooni liiget (Dmitri Dmitrijev, Enn Eesmaa, Kaido Höövelson, Maria Jufereva-Skuratovski, Marek Jürgenson, Jaanus Karilaid, Mihhail Korb, Andrei Korobeinik, Siret Kotka, Igor Kravtšenko, Kerstin-Oudekki Loone, Natalia Malleus, Aadu Must, Peeter Rahnel, Jüri Ratas, Martin Repinski, Mailis Reps, Kersti Sarapuu, Erki Savisaar, Imre Sooäär, Mihhail Stalnuhhin, Marko Šorin, Tarmo Tamm, Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev) ja kõik 34 Reformierakonna fraktsiooni liiget (Annely Akkermann, Yoko Alender, Tiiu Aro, Ivi Eenmaa, Hele Everaus, Jüri Jaanson, Toomas Järveoja, Siim Kallas, Sulev Kannimäe, Erkki Keldo, Signe Kivi, Toomas Kivimägi, Heiki Kranich, Eerik-Niiles Kross, Ants Laaneots, Jürgen Ligi, Kristen Michal, Marko Mihkelson, Madis Milling, Hanno Pevkur, Õnne Pillak, Heidy Purga, Mati Raidma, Valdo Randpere, Andrus Seeme, Timo Suslov, Margit Sutrop, Aivar Sõerd, Kristina Šmigun-Vähi, Urve Tiidus, Vilja Toomast, Marko Torm, Aivar Viidik, Mart Võrklaev).