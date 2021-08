Rahvas nõuab Kaljulaidi: tema toetuseks on allkirjad koos

Selleks, et rahvaalgatust saaks saata riigikokku on vaja tuhandet allkirja. Eile, 26. augustil algas allkirjade kogumine. Algataja sõnul said vajalikud hääled kokku tunniga, praeguseks on koos pea 5300 häält.

"EV presidendina on Kersti Kaljulaid edukalt täitnud oma rolli nii võimude tasakaalustajana, põhiseadusliku korra hoidjana, kui ka riigi esindusliku funktsiooni kandjana," seisis rahvaalgatuse kirjelduses.

"Põlluaasal oli terve buss enda pildiga üle prinditud presidendi kampaania jaoks. Mõtlesin, et teeks siis Kaljulaidi toetuseks ka mõne. Kui juba, siis juba," kirjutas sotsiaalmeedia petitsiooni algataja, ettevõtja Peedu Tuisk.

Toetuseks hääle andmine siin: https://t.co/GxTzB9FBMk pic.twitter.com/rI76k4aw3V — Peedu Tuisk (@peedutuisk) August 26, 2021

Juuli lõpus loodi petitsioon ka Henn Põlluaasa toetuseks, kuid see on saanud pea kolm korda vähem hääli, tänaseks 1800. Nüüdseks on nende allkirjade kogumine lõppenud.

Seoses rahvaalgatusega, on Kaljulaidi toetuseks sõna võtnud mitmed inimesed. Näiteks suhtekorraldaja Vootele Päi, kes kirjutas oma Facebookis üles ridamisi põhjuseid, miks tema just praeguse presidendi jätkamist toetab. "Kaljulaidi maneer ja võimekus on eelkõige olnud muljetavaldav mulle välispoliitika huvilisena," kirjutab Päi Facebookis.

Samuti väljendas oma poolehoidu endine riigiametnik ja ettevõtja Taavi Kotka, kes kirjutas Twitteris, kuidas tuleks tunnustada seni tehtud tööd ja toetada. "Saan aru, et mõnel parteiesimehel on isiklik vimm ja lyhike m...," seisis tema postituses.