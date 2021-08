Ukrainas avastati Stalini-aegne massihaud tuhandete ohvrite säilmetega

Ukraina rahvusliku mäluinstituudi kohaliku osakonna juhtaja Sergi Gutsaljuk ütles AFP-le, et ohvrid tappis 1930. aastate lõpus ilmselt NKVD .

Gutsaljuki sõnul ei ole võimalik ohvreid tuvastada, sest kõiki dokumente, kui need olemas on, hoitakse Venemaal .

Mäluinstituut teatas algselt, et hukatud inimeste arvu ei ole võimalik hinnata, aga see näib olevat üks suuremaid massihaudu, mis on Ukrainas avastatud.