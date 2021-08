Reformierakonna Pärnu linnapea kandidaat on Toomas Kivimägi

„Pärnu suurim probleem on mastaapne võla arvel majandamine ja provintsistumine. Viimasel kahel aastal on kulutatud 25 miljonit eurot rohkem kui teenitud. Selline valitsemisstiil pole jätkusuutlik, kus elatakse tuleviku ja laste arvelt. Veelgi enam – kulutatakse täna, aga mitte tuleviku nimel. Laenuleib ja laastutuli ei kesta kaua,“ rääkis Kivimägi.

Endine maavanem sõnas ka, et ettevõtjatele on neil lihtne sõnum: iga ettevõtte edu on linna edu ja vastupidi. “Seame eesmärgiks lühendada haldusmenetluse tähtaegu (load, kooskõlastused jmt) kuni kaks korda,” märkis Kivimägi.