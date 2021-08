USA kaastöölisest noor afgaan Kabulis: ma pole suutnud magada kolm ööd järjest, kuna üritan meeleheitlikult leida lahendust riigist lahkumiseks

“Oodake mõned päevad veel, kuni ameeriklased on siit täielikult läinud. Siis me tuleme ja “kanname teie eest hoolt”.” Selliseid sõnu kasutavad taliibid, kui kahtlustavad kedagi ameeriklaste kaastööliseks olemises. Foto: MOHAMMAD ISMAIL, REUTERS

Valy on elanud kõik oma 24 aastat Afganistanis. Samaviisi ülejäänudki tema pereliikmed. Sündinud on ta Kabulis, riigi pealinnas, kus paikneb redus ka praegu. End hiljuti üüritud korteris peites valdab teda peamiselt ärevus, hirm, ebakindlus. Ja seda kõike seetõttu, et otsustas teha teatud osa jaoks sealsest ühiskonnast saatusliku karjäärivaliku: töötada USA saatkonna heaks.