Mihkelson nentis siiski, et viimane rünnak näitab, et rühmitus eksisteerib ja nad Afganistanis kujuneva uue olukorra selge faktor. „Tänased rünnakud näitavad, et Afganistani ootab ees kaos,“ sõnas Mihkelson. „On suur tõenäosus, et need rünnakud ei jää viimaseks.“