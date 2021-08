FOTOD ja VIDEO | Comedy Estonia etenduse algus lükkus COVID-meetmete tõttu edasi: järjekord ulatus ümber tänavanurga

"Siiamaani seisavad inimesed väljas," tõdeti kultuurikeskusest. Näib, et Comedy Estonia etendus - mille põhiliseks atraktsiooniks peaks olema täna Ari-Matti Mustonen - lükkus edasi vähemalt poole tunni võrra.

"See on esimene kord, kui nii on," tõdeti keskusest.