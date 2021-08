DELFI TV OTSESTUUDIO | "Vilja küsib" erisaade esmaspäeval: kas Eesti saab uue presidendi?

Hetkeseisuga ainus presidendikandidaat Alar Karis vajab riigikogus valituks osutumiseks kahe kolmandiku parlamendi toetust ehk vähemalt 68 saadiku häält. Avalikult on teda üles seadmas Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud, kel kahe peale kokku 59 häält. Nii Isamaa kui ka sotside fraktsioon on teatanud, et nende saadikud hääletavad igaüks oma äranägemise järgi, EKRE Karise kandidatuuri ei toeta.