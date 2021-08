Politsei leidis Harjumaal kadunud Lembitu surnult

28. augusti pealelõunal, kaks päeva pärast otsinguid, andsid lähedased teada, et leidsid otsingu käigus Rae vallas Jüri alevikus teekraavist madalast veest kadunud Lembitu surnukeha. Surmapõhjuse selgitamiseks saadeti mehe surnukeha ekspertiisi.

Eile hilisõhtul sai häirekeskus teate, et Rae vallast Jüri alevikust on oma elukohast teadmata suunas lahkunud 76-aastane Lembit. Kodust lahkudes jättis mees maha oma mobiiltelefoni ning teised isikulikud asjad. Oma tervisliku seisundi tõttu on mees pigem vaikne ning võib sihilikult inimestest eemale hoida.