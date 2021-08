VIDEO ja BLOGI | Lääneriigid teevad pärast verist terrorirünnakut Kabuli lennuväljal viimaseid evakueerimispingutusi

"Need, kes selle rünnaku ellu viisid - ja ka need, kes soovivad meile halba - teadke seda: me ei andesta. Me ei unusta. Me otsime teid üles ja te maksate selle eest," tõotas Biden ja kinnitas: "Me ründame ISIS-K juhtkonda. Teeme seda meie valitud hetkel. Need ISISe terroristid ei võida."