Kabuli lennujaama juures kärgatas pommiplahvatus, on ohvreid

Juhtunust lennujaama väravas teatas äsja USA kaitseministeerium. Teadete kohaselt oli tegemist enesetapurünnakuga.

Telekanali Sky News allikate sõnul on plahvatuses lennujaamahotelli lähedal viga saanud USA sõdurid. "Me pole ohvrite arvus kindlad, võib eeldada, et hulk tsiviilisikuid, ent esialgsed andmed ütlevad, et vigastatute seas on ka Ameerika sõdurid," ütles korrespondent Stuart Ramsay. "Oleme kuulnud hukkunutest, ent ei saa seda veel kinnitada."

CNNi andmetel on ohvreid ka afgaanide seas.

Valge Maja kinnitas, et president Joe Bidenit on juhtunust teavitatud.

Umbes tund aega varem olid Itaalia sõjalised allikad meediale teatanud, et Itaalia lennuk C-130 sattus pärast Kabulist startimist maapinnalt tule alla ja pidi selle vältimiseks tegema manöövreid.

Lennuk koos 98 tsiviilisikuga kannatada ei saanud.

Terrorirünnakut Kabuli lennujaamale oli karta

Juba täna hommikul teatasid mitme riigi esindajad, et Kabuli lennuväljal on suur terrorirünnaku oht, ning hoiatasid oma kodanikke, et nad sinna ei läheks. Hoiatused andsid oma kodanikele Austraalia, USA ja Suurbritannia.

Lennujaama juures olijatel soovitati viivitamatult lahkuda. „On kestev ja väga suur terroristliku rünnaku oht,” teatas Austraalia välisminister Marise Payne täna. USA välisministeerium oli enne seda hoiatanud Kabuli lennuvälja kolme värava juures ootajaid, et nad viivitamatult lahkuksid. Suurbritannia andis samasuguse soovituse, paludes inimestel liikuda ohutusse kohta ja oodata edasisi nõuandeid. Suurbritannia välisministeerium märkis, et julgeolekuolukord Afganistanis on pidevalt muutuv ning on kestev ja suur terrorirünnaku oht.

Ükski neist riikidest täpsemat informatsiooni ohu kohta ei andnud. USA president Joe Biden ütles oma teisipäevases kõnes, et USA kontrolli all olev õhusild sulgub peagi just kasvava ohu tõttu Islamiriigi Afganistani haru poolt.

Ohu taga Talibani äärmuslikum verivaenlane?