Talibani kõneisik: naised vajavad saatjat ainult alates kolmepäevasest reisist, aga muusika on islamis keelatud

„Me tahame ehitada tulevikku ja unustada, mis juhtus minevikus,” ütles Mujahid. Ta tõrjus laialt levinud hirme, et Taliban haub juba kättemaksu oma vastastele ja tahab taas kehtestada karmi kontrolli naiste üle, mis sai 20 aastat tagasi kurikuulsaks.

Vaid päev enne intervjuu andmist oli Mujahid hoiatanud Afganistani naisi, et neil on kõige ohutum koju jääda, kuni Talibani teenekaid võitlejaid on õpetatud, kuidas neid mitte väärkohelda.

Mujahid andis mõista, et pikemas perspektiivis jääb naistele vabadus oma igapäevaste asjadega tegelemiseks.

Mure, et Taliban sunnib naisi taas kodus püsima ja väljas nägu katma, on Mujahidi sõnul alusetu. Ta lisas, et nõuet, et naisi peavad saatma nende meessoost eestkostjad ehk mahram’id, on valesti mõistetud. See kehtib Mujahidi sõnul ainult kolmepäevaste või pikemate reiside korral.

„Kui nad lähevad kooli, kontorisse, ülikooli või haiglasse, ei vaja nad mahram’i,” ütles Mujahid.

Mujahid julgustas ka riigist lahkuda püüdvaid afgaane, öeldes, et neid, kellel on kehtivad reisidokumendid, ei takistata lennuväljale sisenemisel.

„Me ütlesime, et inimestel, kellel ei ole korralikke dokumente, ei lubata minna,” ütles Mujahid. „Neil on vaja passe ja viisasid riikide jaoks, kuhu nad lähevad, ja siis võivad nad õhu teel lahkuda. Kui nende dokumendid on kehtivad, ei kavatse me küsida, mida nad enne tegid.”

Mujahid eitas väiteid, et Taliban on otsinud endisi tõlke ja teisi, kes on töötanud USA sõjaväe heaks, ja väitis, et nad on Afganistanis väljaspool ohtu. Mujahid väljendas ka pahameelt Lääne evakueerimisjõupingutuse üle.

„Nad ei tohiks meie maal sekkuda ja viia välja inimressursse: arste, professoreid ja teisi inimesi, keda me siin vajame,” ütles Mujahid. „Ameerikas võivad neist saada nõudepesijad või kokad. See on ebainimlik.”