VIDEO | Kaja Kallas: mitte kusagilt ei paista, et Kersti Kaljulaid saaks toetuse teiseks ametiajaks

Kui presidenti ei õnnestu järgmisel esmaspäeval riigikogu esimeses voorus ära valida, siis toimuvad teisipäeval teine ja kolmas voor. Kui ka seal ei ole ⅔ riigikogu liikmetest ühel meelel, kutsutakse kokku valimiskogu, mis koosneb ka KOV-ide esindajatest.

Nii sotsiaaldemokraadid kui ka reformierakondlased toetavad idee poolest Kersti Kaljulaidi jätkamist, aga Kaja Kallas ütles, et sellest soovist ainuüksi ei piisa. „Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide häältest ei piisa selleks, et Kersti Kaljulaidi valimiskogus ära valida,” selgitas ta. „Kolm erakonda on öelnud, et nad teda ei toeta, lisaks on valimiskogus inimesed, kes ei kuulu erakonda. Praegu ei paista mitte kuskilt, et Kaljulaiul oleks see toetus valijameeste kogus.”

Kallas lisas, et neil on kokkulepe, et Reformierakond läheb Alar Karisega edasi ka valijameeste kogus, sest koos olemasolevate häältega oleks võimalik Karis valijameestekogus presidendiks valida.

Kallas aga siiski loodab, et asi valijameeste kogu kokku kutsumiseni ei lähe. „Loodan, et Isamaa ja sotside juhtkonnad ohjeldavad oma mängulusti ja lasevad riigikogus vabalt valida nii, et Alar Karise kandidatuur juba riigikogus läbi läheb.”

Paljud on avalikult kommenteerinud, et presidendivalimine on olnud piinlik: kaua on venitatud, tükk aega polnud kandidaate. Kallas selle kriitikaga ei nõustu.

„Põhiseadusesse on kirjutatud täpselt see protsess, mis praegu toimub: riigikogus olevad erakonnad otsivad kandidaati, kellel oleks vähemalt 68 riigikogu liikme toetus,” ütles peaminister. „Põhiseadus on põhjalikult läbi mõeldud ja kuidagi ei saa öelda, et see oleks piinlik.”

Keskerakond ja EKRE on selle poolt, et Eesti rahvas valiks presidendi otse. Reformierakond ei toeta presidendi otsevalimise ideed. „Kui on otsevalimised, siis on need samasugused nagu KOV ja riigikogu valimised. Mis tähendab seda, et iga erakond tuleb välja oma kandidaadi ja kampaaniaga, mille tulemus on see, et üks võidab ja kõik teised kaotavad. Siis on küsimus, kas kõik teised aktsepteerivad selle ühe võitu, või on lihtsam aktsepteerida seda inimest, kes on erakondade üleselt leitud. Igal protsessil on omad plussid ja omad miinused,” põhjendas Kallas Reformierakonna seisukohti.