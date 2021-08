CNN-i allikas: evakueerimiseks Kabuli lennuväljalt on jäänud 36 tundi

Allika sõnul on see arv 150 kohaliku aja järgi täna kella kaheksase seisuga lennuväljale jõudmiseks abi vajavate inimeste arv.

Allikas lisas, et alates keskööst kohaliku aja järgi on 200 inimest evakueeritud baasi ja sealt lennukiga lahkunud. Seega on alates 14. augustist evakueeritud kokku 4700 USA kodanikku, teatas allikas.

Allikas ütles ka, et evakueerimisoperatsiooni lõpuni on jäänud 36 tundi ja fookus on nüüd kohalikul afgaanidest personalil, kes töötasid USA saatkonnas.

Allika hinnangul ei ole 1800 USA saatkonna afgaanist töötajat veel lennuväljale jõudnud ja selleks on aega veel 36 tundi. Kätte on juba saadud 1300 kohalikku töötajat ja nad on evakueeritud.

Ligipääs lennuväljale on üha keerulisem, teatas allikas, lisades, et baasi kõik väravad on nüüd suletud peale üle, mida Afganistani julgeolekujõud kasutavad mitteametlikult oma evakueeritavate sissetoomiseks.

Lennuvälja peavärav special immigrant visa’de (SIV) omanikele, Abbey Gate suleti täielikult varem täna ilmselt omavalmistatud lõhkekehade ohu tõttu, teatas allikas.

Allika sõnul tähendas väravate sulgemine seda, et tohutul hulgal inimesi tiirutab bussidega ümber lennuvälja, püüdes välja mõelda, kuidas sisse saada. Nende heaks ei saa allika sõnul suurt midagi teha ja sisuliselt ei saa keegi enam sisse, kui neid ei eskordita.

Allika sõnul lõpeb evakueerimisoperatsioon homme. Ta lisas, et britid lahkuvad täna õhtul.