FOTO | Reformierakonna 34 saadikut esitavad presidendikandidaadiks Alar Karise

"Reformierakonna fraktsioon toetab Alar Karist presidendikandidaadina üksmeelselt. Mul on hea meel, et nii Isamaa kui ka Sotsiaaldemokraatide fraktsioon on jätkuvalt väljendanud soovi president riigikogus ära valida. Loodan, et nende seast tuleb nii palju toetust, et saame uue riigipea juba esmaspäeval riigikogus valitud," ütles Võrklaev.