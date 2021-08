Alar Karis võimalikust häältesaagist: oleks enda aja raiskamine hakata kalkuleerima

Sotside juhatus ja riigikogu fraktsioon kogunesid täna hommikul ja arutasid üle kahe tunni, mis seisukoht Karise osas võtta. Lõpetati tõdemusega, et sotsiaaldemokraatidel pole presidendivalimistel üksmeelt Karise toetamise osas.

Kas sotside käik teeb murelikuks või oli pigem ootuspärane? "Ootuspärane. Arvan, et igati mõistlik," sõnab Karis enesekindlalt. Ta selgitab, et kui inimene hääletab südametunnistuse järgi, siis ta loodab, et süda on õiges kohas. Muretsemiseks ta põhjust ei näe.

Pikk nädalavahetus seisab ees, kas plaanis osade fraktsioonijuhtide ja ka liikmetega otse ühendust võtta? "Mina ei võta ühendust midagi. Fraktsioonides isekeskis otsustatakse. Kui keegi soovib minuga suhelda, siis muidugi ma olen valmis seda tegema."

President saab riigikogus valitud, kui kandidaat kogub vähemalt 68 poolthäält.

Reformierakonnal ja Keskerakonnal on riigikogus kokku 59 kohta. Üks pink jääb tuleval esmaspäeval aga ülima tõenäosusega tühjaks, kuna Siim Kallas on haiglas ravil. Isamaal on 12 kohta, sotsidel 11, EKRE-l 19. Viimati mainitud partei toetab Henn Põlluaasa.

Kas ikka tuleb 68 häält kokku? Karis ütleb, et on elus nii palju kandideerimisega kokku puutunud, et teab, mida tähendab salajane hääletus. "Oleks enda aja raiskamine hakata kalkuleerima, sel pole mõtet. Ma ei tegele arvutamisega."

Riigikogu koguneb tuleval esmaspäeval kell 13. Toimub esimene hääletusvoor. Kui seal jääb riigipea valimata, kogunetakse taas teisipäeval teiseks ja kolmandaks vooruks.

Kui ka seal presidenti ära ei valita, läheb otsustamine valimiskogu kätte.