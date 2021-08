VIDEO JA BLOGI | Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil: me suurendasime patrulle, et kontrollida koroonameetmete täitmist

Enamasti räägiti täna kehtima hakanud koroonaviirust tõkestavatest meetmetest. Nii peaminister, kui ka tervise- ja tööminister rõhutasid inimeste endi koostöövalmidusele ja vastutustundele. "Need piirangud ei ole meie endi populaarsuseks tehtud, vaid ikka inimeste tervise kaitsmiseks ja haiglate koormuse suurenemise ennetamiseks," ütles Tanel Kiik.

Uute meetmete jälgimiseks on ka rohkem kontrollpatrulle tööle pandud. "Samas ei saa me igale inimesele kõrvale kedagi kontrollima panna, et kas ta nüüd kannab maski või ei," ütles Kaja Kallas.