Kabuli lennuvälja ohustab Talibani palju äärmuslikum verivaenlane Khorasani Provintsi Islamiriik

Hetkel ei ole teatatud üksikasju terroriohu kohta, mis on sundinud lääneriike soovitama inimesi Kabuli lennuväljast eemale hoidma. Viimastel päevadel on aga pidevalt teatatud, et usutakse, et Kabuli on imbunud niinimetatud Khorasani Provintsi Islamiriik (ISKP). Kellega on tegemist?