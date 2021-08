Alar Karise šansid presidendiks saada aina nigelamad: sotsid teda riigikogus ühiselt ei toeta. Iga saadik otsustab ise

Juba tuleval esmaspäeval valib parlament presidenti. Karisel on Keskerakonna ja Reformierakonna toetus olemas. Isamaa teatas eile, et jätab hääletuse vabaks. Igaüks tehku otsus oma südametunnistuse järgi.

Reformierakonnal ja Keskerakonnal on riigikogus kokku 59 kohta. Üks pink jääb tuleval esmaspäeval aga ülima tõenäosusega tühjaks. Kaja Kallase sõnul on tema isa, riigikogu liige Siim Kallas olnud haiglas juba kolm ja pool nädalat. Ta lisas eile Delfile, et praegu ei ole märke, et ta haiglast lähiajal välja saaks.