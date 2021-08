Alar Karise šansid presidendiks saada aina nigelamad: sotsid teda riigikogus ühiselt ei toeta. Iga saadik otsustab ise

Juba tuleval esmaspäeval valib parlament presidenti. Karisel on Keskerakonna ja Reformierakonna toetus olemas. Isamaa teatas eile, et jätab hääletuse vabaks. Igaüks tehku otsus oma südametunnistuse järgi.

"On väga kahetsusväärne, et peaminister Kaja Kallas on taganenud oma varasemast lubadusest toetada Kersti Kaljulaidi tagasivalimist. Seetõttu ei ole meil võimalik hääletada riigikogus tänase presidendi poolt," ütles sotside esimees Indrek Saar. "Samuti peaks kandidaatide reas olema Marina Kaljurand, kes on samuti rahva seas üks populaarsemaid kandidaate presidendi postile."