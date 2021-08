Aleksei Navalnõi intervjuus New York Timesile: Putini režiim on ajalooline õnnetus, mitte paratamatus

Navalnõi lisas, et saab oma osakonna teiste kinnipeetavatega hästi läbi. Ta kirjeldas, et kaaslased on kiilaspäised mehed, kes kannavad vanglariideid. Vahel on neil võimalus mikrolaineahjus eineid soojendada. "Kui me kokkame, meenub mulle klassikaline stseen filmist "Goofdellas", kus maffiabossid oma kongis pastarooge valmistavad. Kahjuks meil nii ägedaid potte pole ning makaronid on keelatud. Siiski, on lõbus," muljetas ta irooniliselt.