Mida ütleb isamaalaste südametunnistus presidendivalimiste kontekstis? Andres Metsoja: Karis on see mees, keda toetada

Ainus Delfiga suhelnud Isamaa fraktsiooni liige, kes Karise suhtes konkreetselt arvamust avaldas, on Andres Metsoja.

"Mina arvan küll, et Karis on see mees, keda toetada," sõnas ta. "Aga Soomere ka. Ma ei tea, miks Soomere tagant valitsus on ära kukkunud. Mõlemad kandidaadid, kellega oleme kohtunud, on tublid ja edumeelsed Eesti mehed. Mõlemat võiks toetada."

Nagu Isamaa meerikandidaat ja parlamendiliige Urmas Reinsalugi, on kahevahel ka erakonna peasekretär ja parlamendi fraktsiooni aseesimees Priit Sibul. Plaan on Karisega veel üht-teist juttu vesta ning seejärel esmaspäevaks kindla otsuseni jõuda.

"Meil on erinevad arusaamised päris mitmetes olulistes küsimustes," nentis ta. "Aga ütlen, et ei pea olema ühistel seisukohtadel. Pigem on tarvis enda sees selgeks teha - kuidas on minu jaoks mõistlik ja kuidas on Eesti jaoks mõistlik."

Tuleb komprat?

Mihhail Lotman sõnas seevastu, et on oma valiku teinud. Milline see välja näeb, ta ei jaganud.

"Mul on kindel otsus tehtud," ütles ta. "Täna otsustasime, et igaüks ka ei ütle, kuidas ta hääletab. Aga pean ütlema kahte asja. Esiteks: mina alati hääletan oma südametunnistuse järgi. Teiseks: võrdlemisi ühine arvamus on meie erakonnas selline, et peame tegema nii, et ei takista presidendivalimist Riigikogus. Kuidas ma hääletan, tuletage siit ise."

Isamaa fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe märkis, et ka tema on oma valiku teinud.

"Ma ei ole raudselt kahevahel," kinnitas Kruusimäe, et on Karise suhtes hetkel kindlal seisukohal. Seda avaldada ta aga ei soovinud. "On jube palju aega veel esmaspäevani - võib üht koma teist ette tulla. Vastaskandidaadid toovad kompra välja ja võib-olla tuleb veel suurem üllatus, kui näiteks koalitsioonipartnerid leiavad äkki, et kui musta hobust pole, siis toome roosa eesli."