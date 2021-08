GRAAFIK | Küsitlus: Vene Delfi lugejate meelest sobiks presidendiks ennekõike Mihhail Kõlvart

Kõlvart sai seljavõidu - teda toetas koguni 56,1 protsenti vastanutest, järgnes Savisaar 13,6 protsendiga. Vahepeal valimistel soosikuks kerkinud, ent nüüdseks tagaplaanile jäänud Soomere pälvis 9,7 protsendi vastanute usalduse. Kaljulaidi toetas 6,4 protsenti vastanutest. Viimaseks jäi Ilves 0,9 protsendiga. Pea kümme protsenti vastanutest nentis, et keegi pakututest ei sobiks.

Tuleval esmaspäeval koguneb riigikogu uut presidenti valima. Võiduks on vaja 68 saadiku häält. Keskerakond ja Reformierakond on avaldanud, et nemad toetavad kindlasti Karist (kahel parteil kokku 59 häält).