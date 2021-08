Kaubanduskeskused: parem piirangud kui suletud poed ja kaotatud töökohad

Vabariigi valitsus kinnitas uued piirangud, mis hakkavad kehtima 26. augustis. Piirangute läbiv mõte on see, et avalikud siseruumid, kus ei küsita nakkusohutuse tõestamist, kantakse maski.

Sellised avalikud siseruumid, mis enim uusi piiranguid järgima peavad, on kaubanduskeskused. Varasemate lainete mõjul on kaubanduskeskused pidanud olema kaks korda suletud. Selle järgnes nii pahameel keskuste kui ka külastajate poolt.

Selleks, et kolmanda laine ajal uksi sulgema ei peaks, on kaubanduskeskused üsna leplikud uute piirangute suhtes. Pärnu Kaubamajaka keskuse juht Ivar Pinsel arvas, et see on igal juhul parem variant, kui laussulgemine. "Meil on eelmiste lainetega seda kogemust piisavalt, et maskide kandmine ei tohiks nüüd probleem olla," arvas ta.