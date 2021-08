Kas vaktsineerimine ikka kaitseb koroona raskekujulise põdemise eest? Krista Fischer selgitab

"Koroonapandeemia on kogu "jama" kõrval toonud kaasa ka palju häid näiteid, mida on hea kasutada statistika õpetamisel. Täna pöörduti minu poole igati õigustatud küsimusega, et kuidas vaktsineerimine kaitseb raske koroona eest, kui vaktsineeritute protsent haiglasse läinute seas ei erine kuigivõrd vaktsineeritute protsendist kõigi nakatunute seas," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Näiteks tänane terviseameti statistika. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5218 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 437 ehk 8,4 protsenti testide koguarvust. Uutest nakatunutest 341 inimest ehk 78 protsenti olid vaktsineerimata. 96 nakatunut ehk 22 protsenti olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. 25. augusti hommikuse seisuga viibib haiglas 103 COVID-19 patsienti. Haiglaravil viibivatest patsientidest 83 ehk 80,5 protsenti on vaktsineerimata (neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 77 inimest).

Fischer ütleb, et hakkas andmeid uurima ja leidis, et see on suurepärane näide Simpsoni paradoksist. "Juuresolevatel joonistel on toodud 1.-18. augusti nakatunute andmed. Tõepoolest - joonis A näitab, et kokkuvõttes need protsendid erinevad küll, aga ainult natukene. Samal ajal me teame, et raske koroona tõenäosus sõltub olulisel määral vanusest (joonis B ). Selle perioodi nakatunutest moodustasid 60+ vanuses inimesed umbes 10 protsenti, aga haiglapatsientidest veidi üle 50 protsenti. Samuti sõltub vanusest ka vaktsineeritute protsent (C)," ütleb ta.

"Pannes kõik kokku, saame joonise D, mis näitab et noorte vaktsineeritute seas on haiglassemineku tõenäosus olnud umbes kaks korda väiksem kui vaktsineerimata nakatunutel. Vanemaealiste seas on vahe lausa kolmekordne."

Ta nendib, et andmed toetavad siiski selgelt, et kui vaktsineeritud inimene siiski nakatub (milleks on tal neli korda väiksem tõenäosus kui vaktsineerimata inimesel), on tal võrreldes vaktsineerimata nakatunuga märksa väiksem tõenäosus raskelt haigestuda.

"Sõnum aga see, et väga lihtne protsentide võrdlemine võib meid mõnikord üsnagi eksiteele viia - on võimalik ka olukord, kus kokkuvõtlikes andmetes paistab seos vastupidisena sellele, mis ta on siis, kui andmestik grupeerida vastavalt mõnele olulisele faktorile."