PPA lennusalga kopter päästis metsa eksinud naise

Teisipäeva õhtul kella 21 ajal laekus häirekeskusele teade, et Läänemaal ei ole koju naasnud 67-aastane naine, kes oli läinud hommikul kella 11 paiku Uuemõisa kandis metsa marjule. Teada oli, et naisel telefoni kaasas ei ole ning tal võib olla probleeme tervisega.

Haapsalu politseijaoskonna patrullijuht Meelis Laurmann rääkis, et õnneks oli lähedastel olemas info selle kohta, kuhu kanti ja millal naine läks. „Nii tegime kindlaks, et naine asub Ääsmäe-Haapsalu maantee ja raudteetammi vahelisel metsaalal ja otsingupiirkond ei olnud väga suure ulatusega. See lihtsustas otsimist,“ sõnas Laurmann.