Isamaa rahvasaadikud ühiselt Alar Karist ei toeta: igaüks hääletagu südametunnistuse järgi

Täna kella 15 paiku kogunesid Isamaa eestseisuse ja riigikogu fraktsiooni liikmed videokoosolekuks, et erakonna seisukoht paika panna.

Helir-Valdor Seeder sõnas kella 16.35 paiku, et nad on põhjalikult kaalunud Karise sobivust presidendi ametisse. "Meie ja Karise seisukohtade vahel on kindlasti ühisosa aga ka olulisi lahknevusi."

Ta lisas, et nendest asjaoludest lähtuvalt otsustab Isamaa, et ei sea Karise kandidatuuri üles ning 30. augustil hääletab iga fraktsiooni liige südametunnistuse järgi.

"Meie ootused presidendile ei ole muutunud. Soovime, et president saaks valitud riigikogus. Soovime, et tema otsused tugineksid kindlatele väärtustele ning kes näeks Riigikogu ja kodanikuühiskonda laiemalt oma partneritena. President peab seisma erakondade kõrval, tasakaalustades Eesti poliitikat nii nagu seda näeb ette Eesti Põhiseadus. President on riigipea, kes ennekõike esindab väärikalt Eesti riiki ja on ühiskonna ühendaja laskmata ennast kiskuda päevapoliitilistesse kähmlustesse," märkis Seeder.

Alar Karisel on endiselt siht presidendiks pürgida, seda Isamaa praegune käik ei mõjuta. "Tuli otsus, et Isamaa liikmed hääletavad igaüks oma südametunnistuse järgi ja mina usun, et neil on süda õige koha peal," sõnas ta Delfile optimistlikult. "Kas hääled kokku tulevad või ei, ma kindlasti öelda ei oska," ei hakanud Karis oma võimaluste üle spekuleerima.

President saab riigikogus valitud, kui kandidaat kogub vähemalt 68 poolthäält.

Reformierakonnal ja Keskerakonnal on riigikogus kokku 59 kohta. Isamaal on 12 kohta, sotsidel 11, EKRE-l 19.

Sotsid teatasid, et arutavad Karise võimalikku toetamist homme hommikul.

EKRE pooldab presidendina endist riigikogu esimeest Henn Põlluaasa, kuid üksi EKRE fraktsiooni häältest tema ülesseadmiseks riigikogus toimuvatel valimistel ei piisa.