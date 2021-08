NATO saadab Leetu hübriidohtude vastu võitlemise grupi

Anušauskas ütles, et grupi tulek Leetu annab tunnistust sellest, et liitlased hindavad Leedu geopoliitilist konteksti vastutustundlikult ja on valmis igasugusteks võimalikeks intsidentideks.

„Meil on tegemist Lukašenka režiimi hübriidagressiooniga Leedu vastu. NATO grupi saabumine ei ole tähtis ainult hübriidagressiooni tekitatud probleemide lahendamise seisukohalt, vaid ebasõbralikule naabrile on rahvusvahelises mõõtkavas veel kord tõestatud, et selles võitluses ei ole me üksi, meil on liitlased, kellega me teeme tihedat koostööd ja võime kriisiolukordades saada neilt otsustavat toetust,” teatas Anušauskas.