Immunoprofülaktika ekspertkomisjon: kolmandate dooside jaoks praegu vajadust pole

„Ekspertkomisjon leidis üksmeelselt, et praegu peame keskenduma ennekõike veel vaktsineerimata inimeste, nende hulgas eriti vanemaealiste vaktsineerimisele. Need on inimesed, kes kõige suurema tõenäosusega võivad nakatumisel haigestuda raskelt ja vajada haiglaravi. Seejuures nakatub vaktsineerimata inimene neli korda sagedamini ja satub haiglasse 8–10 korda sagedamini kui täielikult vaktsineeritu,“ ütles immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige prof Irja Lutsar. „Tõhustusdoosidega alustamiseks ekspertkomisjoni hinnangul praegu veel piisavalt teadusandmeid ei ole. Näeme, et COVID-19 vastaste vaktsiinide tõhusus raske haiguskulu ennetamisel on jätkuvalt väga hea – 90 protsenti ja rohkem. Ekspertkomisjon koguneb teemat uuesti arutama septembri teises pooles pärast täiendavate teadusandmete avaldamist ja Eesti oma andmete põhjalikumat analüüsi.“