VIDEO | Tanel Kiik vaktsiinilaokäkist: kui kriisi poleks, oleksin tagasi astunud. Vastutajad selguvad hiljemalt järgmiseks nädalaks

Tanel Kiik (Keskerakond) ei soovinud vaktsiinilao soojenemise süüahela puhul detailsemaid nimesid endiselt välja tuua. Küll aga pidavat selle kaasuse puhul vastutajad selguma käesoleva või kõige hiljem järgmise nädala jooksul.

"Arvan, et see on selle või järgmise nädala küsimus," märkis Kiik Delfile. "Oleme vajalikud koosolekud ära pidanud, oleme ka ravimiametilt palunud hinnangut meie valdkonna tegevuste kohta, kohtunud asutuste juhtide, kantsleri ja asekantsleriga sel teemal ja jätkame neid nõupidamisi sel nädalal."

Nimed jäävad avalikustamata põhjusel, et vastutusahelat ennast pannakse endiselt lõplikult paika.

Kas Kiik on teoreetiliselt siiski valmis ka ise juhtunu eest vastutama ning seda oma ametikohaga? Kuigi asutusi ja lülisid ahelas on ohtralt, tõdes Kiik, et see kõik ei vähenda endiselt ei terviseameti juhi ega sotsiaalministeeriumi rolli ja vastutust. Et ta ka ise tagasiastumist veel võimalikuks peaks, hetkel ei nähtu.

Ükski minister pole igavene. Tanel Kiik

"Minu puhul on küsimus eeskätt poliitilises vastutuses – kõik saavad aru, et tervise- ja tööminister isiklikult ei käi ühtegi teavitussüsteemi seadistamas ega isegi külmaruumi temperatuuri fikseerimas. Samamoodi ei tegele tervise- ja tööminister ka ravimite hulgimüügi või ladustamise või järelevalve teostamisega," selgitas Kiik. "Poliitilise vastutuse küsimust olen tõesti vaaginud pikalt, hetkeseisuga olen otsustanud, et jätkan kriisi lahendamist, jätkan tööd nende probleemide lahendamise nimel. Kui see olukord või seisukoht mu enda peas või oluliste inimeste silmis peaks muutuma, siis loomulikult – ükski minister pole igavene."

Seega on Kiige põhiline argument oma ametis jätkamise puhul pandeemia ja kriisi haldamise jätkusuutlikkus. Kui kolmas laine poleks süvenemas, kas siis võiks oletuslikult eeldada, et minister oleks oma ametit maha pannes siis ka vastutuse võtnud?