Saksamaa ei kasuta enam nakatumisnäitajat koroonaviiruse põhimõõdupuuna

Seni on põhimõõdik piirangute kehtestamise või leevendamise otsustamiseks olnud viimase seitsme päeva nakatumisnäitaja. Piirideks on olnud 35, 50 ja 100 nakatumist 100 000 inimese kohta, vahendab Reuters.

„Me otsustasime täna, et ei vaja enam kõikehõlmavaid kaitsemeetmeid, kui juhtumite arv või nakatumisnäitaja on 50, sest suur osa inimestest on vaktsineeritud,” ütles Merkel.