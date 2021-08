VIDEO ja BLOGI | Terviseamet andis ülevaate kasvava koroonalaine seisust: olukord halvim Lõuna-Eestis, haigestumine on kasvanud ka Saaremaal

Ühtlasi selgitati, milliste tõendite abil pääsevad inimesed kontrollitud üritustele, restoranidesse ja mujale, kus nõutakse külastajate nakkusohutuse tuvastamist.

Pressikonverentsil tõdeti, et nakatumine on taas kasvanud ja nendest 99 protsenti on Delta tüve juhtumid. "Nakatumise kasvu tõttu peame vastavalt käituma, et haiglates ei kasvaks patsientide arv," ütles terviseminister Tanel Kiik uute piirangute kohta.

"Piirangud kehtivad kõigile, me ei erista eraüritusi avalikest üritustest," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Kristi Talving. Ta seletas lahti homsest alguse saavad piirangud ning tõdes, et olukord on keeruline kõigi jaoks. "Tähtis on, et saaksime hoida elu avatud ning majanduse töökorras."

Minister rääkis ka külmladude skandaalist, kus suve hakul vaktsiinidoosid raisku läksid. "Eks aeg näitab, kuid ei välista, et varsti hakatakse ka kedagi vastutusele võtma," kommenteeris teemat Kiik. Ta rõhutas ka sellele, et süü lasub ilmselt rohkem, kui ühel inimesel, sest asjad olid ladudes valesti juba 2014. aastast.

Samuti võeti teemaks uued kolded ja nakatumiste murepiirkonnad. Näiteks terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp tõi välja Lõuna-Eesti maakonnad, kus nakatumine on järsult tõusnud. Ta tõi välja ka Saaremaa, kus samuti nakatumiste tõus tekkinud on. "Mõned nädalad tagasi toimusid seal üritused, kus paljud käisid ja viirust ringi levitasid," ütles Sepp.

Tekkinud on ka kolm hoolekande keskuse koroonakollet, kuhu on terviseameti andmetel viirus sisse toodud vaktsineerimata inimeste kaudu. "Nakatunud on nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesed," ütles Sepp. Ta tõdes, et haigus kanti sisse vaktsineerimata töötaja poolt.