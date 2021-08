Kaja Kallas selgitas, miks on vaja inimeste elu piirata. "Mõistan vaktsineerimata inimeste pahameelt"

Peaministri sõnul on uued piirangud, mis jõustuvad homme, toonud talle nii positiivset kui ka negatiivset tagasisidet. Ta adresseeris peamisi murekohti ning võimalikke lahendusi oma Facebooki seinal.

Kallase sõnul on kolm võimalikku lahendust. Esimene neist on elada piirangutevaba elu. "Kuna vaktsineerimata on veel siiski üsna suur hulk Eesti inimesi, umbes kolmandik, siis selle tulemusel hakkaksime nägema, et haiglate voodid täituvad COVIDi-haigetega ja haiglad peaksid taas plaanilist ravi piirama," kirjutas ta. Seetõttu ei sobi peaministri hinnangul edasi minna piiranguteta.

Teise võimalusena tõi Kallas välja kõigi inimeste piiramise. Vahet ei ole, kas ollakse vaktsineeritud või ei. "Andmed näitavad, et enamik vaktsineeritutest ei jää koroonasse või ei põe seda haigust raskelt. Arvestades, et meie eesmärk on leevendada koormust haiglatele, vaktsineeritute piiramine sellele oluliselt kaasa ei aitaks," ütles ta. Sellega laitis ta maha ka teise variandi.

Kolmanda valikuna tõi Kallas välja homsest kehtima hakkava olukorra. "Ükski pole ideaalne, kuid kolmas, ühiskonda ja majandust võimalikult avatuna hoidev valik on neist siiski parim," põhjendas ta.

Millised piirangud homme kehtima hakkavad? Juba praegu peab ühistranspordis kandma maski. Vahet ei ole, kas inimene on vaktsineeritud või vaktsineerimata. Homsest, 26. augustis tuleb maski kanda igal pool, kus ei nõuta nakkusohutuse tõestamist. See hõlmab endas enamasti poode, kaupluseid, kaubanduskeskuseid või muid avalikke ruume. Kohad, kus küsitakse vaktsineerimise tõendit, negatiivset testi või palutakse tõendada, et haigus on läbi põetud, maski kandma ei pea.