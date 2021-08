Hiina koolides hakatakse õppekava osana õpetama president Xi Jinpingi mõtteid

Oma avalduses teatas haridusministeerium, et eesmärk on „kasvatada sotsialismi ehitajaid ja järeltulijaid üldisel moraalsel, intellektuaalsel, füüsilisel ja esteetilisel alusel”.

Haridusministeeriumi juhised sisaldavad ka töökasvatust, et „kasvatada õpilastes töökat vaimu”.

Pärast seda on see õppeaine ilmunud mõnedesse ülikoolidesse ja koolide õppekavavälisesse tegevusse.

„Põhikoolid keskenduvad armastuse kasvatamisele kodumaa, Hiina Kommunistliku Partei ja sotsialismi vastu. Keskkoolides on fookus tajutavate kogemuste ja teadmiste omandamise kombinatsioonil, et aidata õpilastel kujundada poliitiliste hinnangute ja seisukohtade alused. Ülikoolis on suurem rõhk teoreetilise mõtlemise kinnistamisel,” teatas riiklik meediaväljaanne Global Times.