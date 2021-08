Siim Kallas on raskes seisus haiglas

Kaja Kallase sõnul on tema isa Siim Kallas olnud haiglas juba kolm ja pool nädalat. Ta lisas, et praegu ei ole märke, et ta haiglast lähiajal välja saaks.

Kallase abikaasa märkis ka, et mehel koroonaviirust ei ole. "Ta on topeltvakstineeritud ja viirust tal pole," kinnitas ta. Seda, mille tõttu endine peaminister haiglas on, ei soovinud abikaasa täpsustada. Ta mainis vaid, et Siim Kallast kimbutab infektsioon.