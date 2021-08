Putin jagab duumavalimiste eel heldelt raha: lisaks pensionäridele langeb taevast rublasid sõjaväelastele ja korrakaitsjatele

Pühapäeval oli Putinil kohtumine Ühtse Venemaa esindajatega. Põhiuudisena jäi sealt kõlama lubadus maksta kõigile pensionäridele ühekordselt 10 000 rubla (115 eurot) ja sõjaväelastele 15 000 rubla. Ekspertide sõnul on nende näol tegemist Ühtse Venemaa „tuumikvalijaskonnaga”.

Eile kirjutas Putin juba alla ukaasile, mille alusel peaksid pensionärid oma 10 000 rubla kätte saama juba septembris, kuigi pühapäeval rääkis Putin, et Ühtne Venemaa peaks tegelema sellega pärast riigiduuma valimisi, mis toimuvad 17.-19. septembril.

Pensionäridele raha maksmiseks kulub eelarvest umbes 500 miljardit rubla (umbes 5,8 miljardit eurot). Analüütikud hoitavad, et see võib veidi pidurdada inflatsiooni aeglustumist. Ühekordse väljamakse saavad umbes 43 miljonit pensionäri, teatas tööministri asetäitja Olga Batalina. Avaldust ei ole vaja esitada, pensionifond valmistab ise ette vajalikud paberid ja saadab raha.

Nagu ka pühapäevasel kohtumisel rääkis Putin ka eile partei valimiseelsel kongressil, et koroonaviiruse vastu vaktsineerima sundimine vallandamise ähvardusel on lubamatu, kuigi kümnetes regioonides on võimud teatud ametite pidajatele ja ühiskonnagruppidele vaktsineerimise kohustuslikuks teinud.